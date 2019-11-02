Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.

Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:25:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]