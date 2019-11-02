Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP
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