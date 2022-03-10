Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını

10.03.2022 10:02

Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını Operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı Bir miktar uyuşturucu madde ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen 19 ikamete şok baskın yapıldı.

Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını

Operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı

Bir miktar uyuşturucu madde ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen 19 ikamete şok baskın yapıldı. Operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, gümrük kaçağı sigara, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Polis Özel Harekat ekibinin katılımıyla zırhlı araç, drone ve dedektör köpek destekli uyuşturucu operasyonu yaptı.

19 adrese şok baskın yapıldı, uyuşturucu madde ile suç unsurları ele geçirildi

Yapılan operasyon kapsamında belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskına sonrası adreslerdeki aramalarda 196 gram metamfetamin, bin paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını
Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını
Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını
Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını
Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını

YORUMLAR
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı (2) GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı (2)

Uyuşturucu, Gaziantep, Sigara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını - Son Dakika
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