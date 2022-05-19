GAZİANTEP - Islahiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gaziantep'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Festival Park'taki etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençler tarafından okunan şiirlerin ardından tekvando gösterisi yapıldı.

Program halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Nizip ilçesi

Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Stadyumu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, halk oyunları, aşırtmalı aba güreşleri, kız erkek koşu yarışması, tekvando ve judo gösterileri yer aldı.

Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Araban

Araban Stadyumu'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tekvando, halk oyunları gösterileri sunuldu, gençlik koşusu gerçekleştirildi. Araban Belediyesi altyapı sporcularının gösterisinin ardından program ödül töreni ile sona erdi.

İslahiye

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Çitçi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çitçi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından zeybek gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Çeşitli dallardaki yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Rızvan Çiper, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

-Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nurdağı İlçe Stadyumu'nda devam eden programda, Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak protokolün, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende gösteriler yapıldı, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödül verildi.