Gaziantep'te 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.



İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle sessiz ve buruk kutlandı. Kentte, korona virüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla yapılan kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Özbay ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.



Tören, korona virüs salgını nedeniyle erken son buldu. - GAZİANTEP