Gaziantep'te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlandı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı eşi görülmemiş bir kutlamayla Gazi şehirlilerle buluşturuldu. Hazırlanan 4 konvoyla 2 gün boyunca sokak sokak gezilerek marşlarla, türkülerle coşkulu bir kutlama yapıldı.



Dünya'da hızlı bir şekilde yayılarak kısa süre içerisinde küresel bir salgın halini alıp 11 Mart tarihinden bu yana Türkiye'de de etkisini sürdürmeye başlayan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına vatandaşlar evlerinden eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve balonlarla süslenen 60 araçlık 4 kortej şehri karış karış dolaşarak bayram coşkusunu her mahalleye taşıdı. Evlerinin balkonlarına çıkarak kutlamaya ortak olan vatandaşlar ise alkış tutarak çalınan şarkıları ve marşları hep birlikte seslendirdi. Konvoyun sonunda ise şehri saran araçlar ile evlerinden etkinliğe katılım sağlayan halk, İstiklal Marşı'nı okudu.



Büyükşehir Belediyesince organize edilen 60 aracın yer aldığı 4 kortej, şehrin dört bir yanına dağılarak 4 farklı rota oluşturuldu.



Şehrin birçok noktasına marşlar, şarkılar ve türkülerle ulaşılarak Gaziantep halkına bayram dolu dolu yaşatıldı. - GAZİANTEP