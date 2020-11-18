Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi

18.11.2020 15:13
Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 190 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık, Gaziantep, Polis, 190, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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