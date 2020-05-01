Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildiEmniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te bir araçta 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdan, polis ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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