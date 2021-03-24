Gaziantep'te 196 kişiye Covid-19 cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 196 kişiye Covid-19 cezası
24.03.2021 11:28
Gaziantep'te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 503 şahıs uyarıldı.
Gaziantep'te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 503 şahıs uyarıldı.
Korona virüs salgınına dair alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 196 kişiye para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 23 Mart'ta sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 113, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 83 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.
Açıklamada maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 503 şahsın ikaz edildiği bilgisi paylaşılırken 196 işyerinin denetlendiği aktarıldı. - GAZİANTEP
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