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Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi

04.10.2021 09:17
Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte alkol yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişeye konulmuş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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