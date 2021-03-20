Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 2,5 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 831 şüpheliden 339'u tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 ocak-15 mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 831 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 339'u tutuklandı, 197'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Böylelikle geçen yılın aynı tarih aralığına göre yakalama ve tutuklama sayısı yüzde 27 oranında arttı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 2,5 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 339 zanlı tutuklandı - Son Dakika