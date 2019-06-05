Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralıGAZİANTEP Gaziantep'te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
GAZİANTEP Gaziantep'te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep- Nizip
yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan İbrahim B., H. E., A. E., Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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