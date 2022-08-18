Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, geçen yıl 29 Kasım'da, evinde ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan'ı öldüresiye dövdü. Şiddet sırasında annenin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Yunus Göç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babasının dövdüğü Cihan bebek için yeniden rapor istendi - Son Dakika

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