Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi eski Nizip yolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:53 Kaynak: İHA
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