Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde şüphe üzerine 4 adet kolide arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerine ve nargile tütününe el konuldu. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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