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Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde şüphe üzerine 4 adet kolide arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerine ve nargile tütününe el konuldu. - GAZİANTEP
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