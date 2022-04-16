Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphe üzerine Ş.D. (45) yönetimindeki 27 P 1234 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem yapılırken araca ise el konuldu.
Kaynak: AA
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