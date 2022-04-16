Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

16.04.2022 10:51
Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphe üzerine Ş.D. (45) yönetimindeki 27 P 1234 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem yapılırken araca ise el konuldu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Nurdağı'nda şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi Son dakika haberi: Nurdağı'nda şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın'a Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin 33 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement