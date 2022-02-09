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GAZİANTEP - 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP - 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.02.2022 09:49

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptığı aramada kaçak yollarla temin edildiği belirlenen 2 bin 500 litre akaryakıt, fiber tank, 8 bidon, santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Akaryakıt, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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