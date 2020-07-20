Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 674 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 674 kişiye idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok vaka görülen kentler arasında işaret ettiği Gaziantep'te, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uyulmasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Kentte polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde de sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 674 kişiye idari para cezası kesildi. Kent genelinde güvenlik güçlerinin alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimleri de devam ediyor.


Fahrettin Koca, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika
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