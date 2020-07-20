Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.


Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 221 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:18 Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 13:03 AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? 12:46 Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:19 3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:21 Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
13:18
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
13:03
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
12:46
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
12:42
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
12:37
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
12:19
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
12:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 14:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]