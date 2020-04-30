Gaziantep'te, 2 bin 69 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin dünkü denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 2 bin 69 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 1204 ve 65 yaş üzerindeki 10 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 855 kişiye idari para cezası kesildiği kaydedildi. Açıklamada, denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.