Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye maske ve mesafe cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, mesafe kullanımı ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 734 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere devam edildiği belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı hareket eden, sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uymayan 2 bin 734 kişi belirlendi. Bu kişilere tedbirlere uymadıkları için idari yaptırım uygulanırken, kentte denetlenen 397 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.