Gaziantep'te 2 bin 74 kişiye 6 milyon lira yasak ihlali cezası - Son Dakika

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, dün sokağa çıkma yasağında kural ihlali yapan 2 bin 74 kişiye 6 milyon 285 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı dikkatli olunması ve kurallara uyulması çağrısı yaptı. Vali Gül, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere idari yaptırım uygulandığına dikkat çektiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sokağa çıkma yasağı vb. kural ihlali yapan 2074 kişiye 6.285.000 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Coronavirüsün şimdilik aşısı yok! Bu mücadelede en önemli silahımız; evden çıkmamak, sosyal mesafeye dikkat etmek, dışarıda maske takmak, kişisel hijyen."