Gaziantep'te 2 bin 81 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 81 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 81 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 81 kişiye cezai işlem uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçleri kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, dün 2 bin 81 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uyguladı.

Denetlenen 203 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ayrıca, il merkezindeki 25 düğün salonunda gerçekleştirilen 35 düğünde de denetim gerçekleştirildi.

Hiçbir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerde 267 personel ile 67 ekip görev aldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin 81 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika
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