Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 437 iş yerinden ikisine cezai işlem uyguladı.