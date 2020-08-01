Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 938 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 938 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca 550 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.