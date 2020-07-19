Gaziantep'te, 2 bin 946 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak koronavirüs önlemlerini ihlal eden 2 bin 946 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 2 bin 946 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlendi. Polisler bu kişilere tedbirleri ihlal ettikleri için idari para cezası kesti. Polislerin denetimleri devam ederken, kentin birçok noktasında da sık sık sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu, anonslarla vatandaşa hatırlatılıyor.