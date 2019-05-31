Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 2 bin aileye gıda yardımı
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Gaziantep'te 2 bin aileye gıda yardımı

17 dakika önce

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 300 aileye Kadir Gecesi'ne özel gıda yardımı yapıldı.

Gaziantep'te 2 bin aileye gıda yardımı, System.String[]
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 300 aileye Kadir Gecesi'ne özel gıda yardımı yapıldı.

Ramazan öncesi başlatılan yardım kampanyası kapsamında tespit edilen 2 bin aileye gıda yardımı yapılıyor. Gaziantep Umut Kervanı tarafından "Gelin Yoksul ve Muhtaçlara Umut Olalım" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında fakir, mülteci ve muhtaç ailelere bir ay yetecek miktarda hazırlanan gıda kolilerini dağıtılıyor. Kadir Gecesi münasebetiyle ise 300 aileye gıda paketleri teslim edildi. Gaziantep Umut Kervanı Başkanı Mustafa Özaslan, Ramazan boyunca hayırseverlerden gelen yardımlarla maddi durumu düşük ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketlerinin dağıttıklarını belirterek, "Kadir Gecesi münasebetiyle hayırseverlerin bizlere ulaştırdıkları yardım paketlerinin bu mübarek Kadir gecesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için bizatihi kendi araçlarımız ile yola çıktık. Yardım paketlerini ailelerin adreslerine giderek, tek tek teslim etti. Hayır sahiplerinin bize ulaştırmış olduğu bu tüm yardım yardım paketlerini Allah'ın izniyle bugün muhtaç olan kardeşlerimize teslim ediyoruz" dedi.

Özaslan Ramazan ayı boyunca yardımların toplamda 2 bin kişiyi bulduğunu belirterek, yardımlara yılın 12 ayı boyunca düzenli olarak devam ettirdiklerini de ifade etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Gaziantep, Güncel
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