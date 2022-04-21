GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

21.04.2022 10:30

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 2 bin litre akaryakıt, 5 plastik bidon, fiber tank ve santrifüj ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.

GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GAZİANTEP - 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi GAZİANTEP - 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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