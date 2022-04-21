GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 2 bin litre akaryakıt, 5 plastik bidon, fiber tank ve santrifüj ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.