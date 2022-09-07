Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.09.2022 16:22
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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