GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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