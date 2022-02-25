GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

25.02.2022 18:04

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Gaziantep, Gözaltı, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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