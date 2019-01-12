Gaziantep'te 2 Eski Hakim Fetö'den Tutuklandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı.
GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı. Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) tarafından bu hafta meslekten ihraç edilen Mardin
İdare Mahkemesi eski hakimi Tuba Şule Kızıltoprak ile Şanlıurfa
eski hakimi Yakup Tatlı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hakim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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