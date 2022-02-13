Gaziantep'te 2 gasp zanlısı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te silahla bir kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla bir kişinin cep telefonunu alan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı C.E ve A.Y'yi adreslerinde gözaltına aldı.
Bir zanlının adresinde yapılan aramada çalınan cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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