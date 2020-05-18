Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde, Gaziantep'te güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde, dışarı çıkanlar tespit edildi. Denetimlerde, muafiyeti olmadan dışarı çıktığı belirlenen 5 bin 409 kişiye, idari para cezası yazıldı. Yasak olmasına rağmen açılan 3 iş yeri sahibine de idari yaptırım uygulandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep 'te, 2 günlük süreçte yasağı ihlal eden 5 bin 409 kişiye idari para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana