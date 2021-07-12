Gaziantep'te 2 hırsız operasyonla yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 2 hırsız operasyonla yakalandı

Gaziantep'te otomobil, iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan 2 kişi, düzenlenen polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te otomobil, iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan 2 kişi, düzenlenen polis operasyonu ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Seyrantepe mahallesinde otomil, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarına karışan faili meçhul iki kişi polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Güvenlik kameralarından eşkal ve kimlikleri belirlenen şahıslar, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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