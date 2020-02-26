Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

13 dakika önce

GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydınbaba Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, 19 Şubat tarihinde polisi arayıp, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilindeki çantanın çalındığını söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, çantayı çalan 2 kişinin kimliğini belirledi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRALI


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs nedeniyle hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs

Son Dakika Haberleri
12:11 Aşıkların kayak keyfi
12:06 Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira
11:41 Ünlü iş adamı Mehmet Dereli kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
11:41 Kenan Doğulu aşkını haykırdı!
11:41 Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez izleyici güldürdü...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 12:32:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]