Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aydınbaba Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, 19 Şubat tarihinde polisi arayıp, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilindeki çantanın çalındığını söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, çantayı çalan 2 kişinin kimliğini belirledi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GAZİANTEP, ( DHA )- GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Dha dış -italya milano'da korona paniği "türk organizatör eşim ile çocuğumu türkiye'ye gönderdim"

Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı