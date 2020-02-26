Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydınbaba Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, 19 Şubat tarihinde polisi arayıp, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilindeki çantanın çalındığını söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, çantayı çalan 2 kişinin kimliğini belirledi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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