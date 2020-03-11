Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Boyacı ve Çakmak mahallelerinde bulunan 3 iş yerinden yapılan hırsızlıkların ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi, adreslerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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