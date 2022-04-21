GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

21.04.2022 14:06

GAZİANTEP'te, bir kurumdan kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir kurumdan kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumdan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızlığın meydana geldiği bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının incelemesinde, 2 şüpheliyi belirledi. Ekipler, daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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