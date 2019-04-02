Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 2 Kadın, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü

Gaziantep'te 2 Kadın, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü

1 saat önce

Gaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüGaziantep'te, Şenel Tekoğlu (65) ve evine kendisini ziyarete gelen komşusu Besey Vural (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Gaziantep'te, Şenel Tekoğlu (65) ve evine kendisini ziyarete gelen komşusu Besey Vural (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Eydibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besey Vural, komşusu olan ve kendisi gibi yalnız yaşayan Şenel Tekoğlu'nu ziyarete gitti. İki kadını telefonla arayan ancak ulaşamayan yakınları, endişelenerek Tekoğlu'nun evine gitti. İçeri giren yakınları Tekoğlu ve Vural'ı hareketsiz halde yatarken bulunca, 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, Tekoğlu ve Vural'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Acı haberi alan kadınların yakınları gözyaşı döktü. Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:59 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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