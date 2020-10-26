Gaziantep'te 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

26.10.2020 10:15
Gaziantep'te 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonunda, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonunda, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 10 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.

Adresteki şüpheli S.C, gözaltına alındı.

Seyrantepe Mahallesi, sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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