Gaziantep'te 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi
34 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uygulama noktasında durumdan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçan N.G. isimli şüpheli kovalama sonucu yakalandı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucu 3 paket halinde toplam 2 kilo 82 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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