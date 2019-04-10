Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Gaziantep'te 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi

34 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumdan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçan N.G. isimli şüpheli kovalama sonucu yakalandı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucu 3 paket halinde toplam 2 kilo 82 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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