Gaziantep'te 3 kişilik aile, depremden 76 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kişilik aile, depremden 76 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

09.02.2023 08:14

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra üç kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile, alkışlar ve tekbir eşliğinde ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen üç kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 kişilik aile, depremden 76 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 kişilik aile, depremden 76 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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