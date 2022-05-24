Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

24.05.2022 21:30
Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde dün yaşanan ve Mehmet Polat ile Cuma Arar'ın hayatını kaybettiği, Hüseyin T'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili T.İ. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.İ tutuklandı, A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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