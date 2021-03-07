Gaziantep'te 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki iki araçta yaptıkları aramada 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.