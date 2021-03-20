Gaziantep'te 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nizip'te 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve 31 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Benzer suçlardan 31 kaydı bulunan M.T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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