Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı

02.06.2022 10:47
Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP'te 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D., saklandığı adreste yakalandı.

GAZİANTEP'te 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D., saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D.'nin kentte olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. H.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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