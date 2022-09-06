Gaziantep'te Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Alaybey Mahallesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemelerle yakalanma anları bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü - Son Dakika

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