Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü

06.09.2022 16:50
Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü

Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Alaybey Mahallesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemelerle yakalanma anları bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2) Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Kaynak: İHA

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü - Son Dakika
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