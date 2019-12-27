Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.

Ahmet P. (49) idaresindeki 16 YL 768 plakalı tır ile karşı yönden gelen Murat Y'nin (52) kullandığı 56 KB 303 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep karayolu Sakcagözü Mahallesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır devrildi.

Ahmet P, kendi imkanıyla hafif yaralı halde araçtan çıkarken, Murat Y. ise vatandaşların uğraşları sonucu tırın camı kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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