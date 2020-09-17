2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karaca Ahmet Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan bulunduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda, depoda satışa hazır, üzerinde ünlü bir markanın logosu bulunan paketlere koyulmuş 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Sahte deterjana el konulurken, depodaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
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