Gaziantep'te, 2 Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama
50 dakika önce
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, Dumlupınar
Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 4 kişi; esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ile yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürülen şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, C.Ş. ve Ö.U. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:33 Kaynak: DHA
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