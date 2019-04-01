Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 2 Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama

Gaziantep'te, 2 Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama

50 dakika önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, 2 Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, Dumlupınar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 4 kişi; esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ile yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürülen şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, C.Ş. ve Ö.U. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:33 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 2 Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]