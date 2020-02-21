Gaziantep'te, 20 fetö şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Gaziantep'te, 20 fetö şüphelisi adliyede

6 saat önce

Gaziantep'te, 20 FETÖ şüphelisi adliyedeGAZİANTEP merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 20 FETÖ şüphelisi adliyede

GAZİANTEP merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20'sinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2009 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük ve kopya çekilmesi soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon başlatıldı. Gaziantep merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Gaziantep'te, 20 fetö şüphelisi adliyede

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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